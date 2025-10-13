カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』のスピンオフドラマ『愛と妄想のロンド』が、TVerにて独占配信される。

『愛と妄想のロンド』は、遺品整理会社「Heaven’s messenger」で働くスタッフたちの裏側、そして、大企業グループ・御厨家の意外な一面が描かれる。

第1話「運命ラヴァーズ」では、遺品整理会社「Heaven’s messenger」で働く矢作海斗（塩野瑛久）が、同僚・神部清香（長井短）のタロット占いを受けることに。強引な清香にされるがままの海斗だが、その占いをきっかけに“運命の恋”が動き出す。第2話「新・御厨家の味」では、御厨家の休日を描き、長女・彩芽（月城かなと）と兄・利人（要潤）の思いがけない料理シーンが展開される。

塩野は第1話で共演する長井について、「長井さんと共演するのは2回目なんですが、久々に会えてうれしかったです。長井さんはすごくお芝居が達者な方なので、やりとりしていて楽しかったですね」と語る。

さらに「長井さんにしか演じられないような独特な雰囲気があって、今回の清香に関してはおそらくふわっと作っていらっしゃると思います。ふわふわした言い回しにちょっと毒気のようなものを混ぜ合わせていて、その塩梅がすごく心地がいいです。海斗としてその場にいると、『清香と二人で、日々こういうやりとりをしているんだろうな』とすごくよく見えるようなお芝居をしてくれました」と、彼女の演技に太鼓判を押す。

会話劇の呼吸合わせについては、「そんなに話はしていなくて、リハーサルをしながらお互いに息を合わせていくという感じでした。持っている引き出しをちょっとずつ開きながら、お互いに探りながら、『どんな球を打ち返してくるかな？』という気持ちでやっていました」と、自然体のやり取りを明かした。

第2話に出演する月城は、「本編の御厨家は、結構ギスギスしているといいますか……すごく複雑な関係性なんですが、スピンオフドラマでは打って変わって、御厨家のちょっとした日常を見ることができると思います」と話す。

さらに「御厨家は家族感のない家族なんですが、その中でも『幸せだったときもあるんだな』と思いながら本編を見ていただくと、よりグサッとくるところもあるんじゃないかなと。本編ではギスギスしているので、スピンオフドラマでやっと砕けてお兄さん（利人／要潤）と接することができたのも、自分としてはうれしかったですね」と笑顔を見せた。

兄・利人役の要潤については「お顔は彫刻のようですし、対峙すると緊張してしまいます。でも、撮影現場以外では“優しいお兄さん”という印象です。普段はすごく柔らかい方なんですよ。それなのに役にスッと入ると、怖さを感じて……。本編では緊張感のあるシーンが多いので、『負けないように』と思いながら演じています」と語っている。

塩野は「長井さんがタロットカードをやるんですが、それが異様に似合う（笑）」と笑い、月城も「たしかに、オーラがありますもんね」と共感。「あとは、本編の一部にかかってくる部分もあるので、『あのシーンの裏ではこうだったんだ』とか、『あのシーンの前にはこういうことがあったんだ』と、よりよく分かる話になっています」と明かす。

一方、月城は「スピンオフドラマでは御厨家の人たちが普段、絶対に食べないであろうものを食べている。“御厨家が未知の食べ物に出会った”という感じです」と笑いを誘った。

本編タイトル「もう二度と会えないあなたに」にちなみ、“もう一度会いたい人”を尋ねると、塩野は「おじいちゃんに会いたいなと思います。それほどおじいちゃん子だったわけではないんですが、生き方も含めてかっこよかったなと。不器用で無口だけど、心の奥底にある優しさが見え隠れするようなところが素敵でした」と語る。

月城は「私は猫を飼っているんですが、その猫が小さかった頃にもう一度会いたいです。今5歳なんですけど、『この5年間、毎日ちゃんと幸せだったかな』とすごく考えるんです」と話し、塩野が「絶対に幸せですよ」と優しく返した。

最後に、TVerで本作を観る視聴者へ塩野は「本編にはない表情ややりとりが見られると思います。本編は後半になるほど真に迫ったストーリーになっていって、緊張感が走るシーンも増えるんです。でも一旦それを忘れて、スピンオフドラマで日常の一部を見てもらえれば、矢作海斗というキャラクターがどういう人物なのか、清香とはどんな関係性なのかが分かるはずです」とコメント。

月城も「確実に役の中にはあるんだけれど、本編では表すことができなかった感情を、スピンオフドラマでは私自身も演じながら味わわせてもらっています。TVerで何回もご覧いただいて、その後にもう一度本編を見てもらえたら、また違った見方ができるんじゃないかなと思いますね」と語った。

（文＝リアルサウンド編集部）