5人組グループ・LE SSERAFIMが13日、ファッションと音楽のスペシャルイベント『ZOZOFES』に出演。ライブ前に行われた取材会で、YOASOBIとのコラボ楽曲について語りました。

LE SSERAFIMが出演したのは、ZOZOTOWNの20周年を記念したファッションと音楽のイベント『ZOZOFES』の2日目のステージ。LE SSERAFIMは、9月26日にリリースされたZOZOTOWN20周年記念楽曲、LE SSERAFIM with YOASOBI『the NOISE（Contains a Samples of 夜に駆ける）』をYOASOBIとともに初披露しました。

YOASOBIとのコラボ楽曲についてKAZUHAさん（22）は「ZOZOTOWN20周年を記念する楽曲を歌唱させていただけると決まった時は、本当に光栄な気持ちでいっぱいでした。そして、ステキな作品でYOASOBIさんとご一緒させていただくことになって、とてもうれしかったです」と思いを明かしました。

また、SAKURAさん（27）はYOASOBIとのコラボで学んだことがあったそうで「今回の20周年記念楽曲を通して、新しい歌の表現方法をたくさん学べたかなと思っています。そして、LE SSERAFIMとしてはなかなか珍しい雰囲気の楽曲になっているので、新しい私たちの魅力もお見せできるんじゃないかなと思っています」と語りました。

最後に、SAKURAさんはフェスに向けて「私たちのステージでこのイベントを少しでも盛り上げられたらなと思いますし、スペシャルステージもぜひ楽しみにしていてください」と意気込みました。