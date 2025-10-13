「プロレス・新日本」（１３日、両国国技館）

ＩＷＧＰグローバル・ヘビー級選手権試合が行われ、挑戦者の辻陽太（３２）が王者ゲイブ・キッド（２８）と激闘の末、２４分１３秒、逆エビ固めで勝利した。新王者はバックステージで「棚橋（弘至）社長。今さらだが、アンタがいなければ俺はこの世界にいなかった。これが俺がアンタにできる俺なりの恩返しの形だ。やろうぜ、ＩＷＧＰ」と、来年１月４日に引退を控える４８歳を挑戦者としてサプライズ指名した。

辻はゲイブと魂をぶつけ合うような死闘を繰り広げ、最後はオーソドックスな技である逆エビ固めで絞め上げて勝利を奪った。試合後はお互いに座礼で敬意を表し、ガッチリ握手。すると、ゲイブの所属ユニット「ＷＡＲ ＤＯＧＳ」と、辻が所属する「無所属」のメンバーが勢ぞろいし、リング上で対峙。一触即発かと思われたが、それぞれが握手を交わすという急展開となった。リング上ではマイクを持つことなかったが、バックステージでそれぞれが見解を示した。

ＷＤを率いるデビット・フィンレーは「正直なところ、この夏の間、リーダーとしての自分を追い詰める壁が迫っていると心配し始めていた」と吐露しつつ、「しかし俺は弱いリーダーではない。俺を疑う者をＷＡＲ ＤＯＧＳから外すようなことはしない。ただ、新しく信じる者たちを加えるだけだ。ツジ、これを休戦と呼んでもいい。協力関係と呼んでもいい。好きに表現すればいい。俺たちの仲間が手を組めば、他のヤツらが確実に滅びることになる」と共闘を示唆した。

“無所属”の辻は「フィンレー、ゲイブ、そしてＷＡＲ ＤＯＧＳのメンバー、この１カ月間、ありがとうな。お前らのおかげで俺はさらにレベルアップすることができた。感謝してるよ。あの握手はそういう意味だ。これでアンタらとの闘いも一区切りだ。お互い削り合うのはもうやめにしよう」と“休戦”を宣言。

高橋ヒロムは「これくらい何かが起きないと面白くないのがプロレス界だから」と歓迎しつつ、「一つ勘違いしないでくれ。別にＷＡＲ ＤＯＧＳに入ったわけではございません。まあノーサイドでお互いに思うことが同じだったんじゃないの？面白いことしたいなって、そう思ったから俺は握手しましたよ」と明かした。さらに、「よし、決めた。次のジュニアタッグリーグ、パートナーを指名します。俺と組んでくれ、外道さん！」とまさかの指名を行った。

鷹木信悟は「全てを飲み込むわけじゃないけど、踏み出さなきゃ始まんねぇから。ただ、あいつらＷＡＲ ＤＯＧＳの下につくなんてことは１ミリも考えてないから。もちろんゲイブに対しても、フィンレーに対しても、（ドリラ・）モロニーに対しても少なからずリスペクトはあるからね。ただ、外道だけは信用できねぇな、外道だけは」と、いぶかしがっていた。