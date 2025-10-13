サッカー日本代表ＭＦ堂安律（２７＝Ｅフランクフルト）が強豪ブラジル戦へ向けて「勝利のシナリオ」を模索している。

森保ジャパンは１３日、国際親善試合ブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて同会場で最終練習を行い、冒頭１５分が公開された。

過去１１敗２分けのブラジルとの戦いを前に「（ブラジルは）韓国との試合の映像を見ても間違いなくクオリティーは高い。各選手いろいろな意見があって牴イ蟾腓き瓩砲いべきなのか、殴り合って勝てるレベルに日本がいるのか、それともやっぱり引いてやっていくのかはチームや各選手で話し合いはしている」と明かした。

さらに、森保一監督とも「選手からもちろん『こういうのどうどうですかね』と監督に話すし、もちろん監督から提示はある。今はすり合わせている最中」とチーム一丸で勝利への道を模索している。

その上で「忘れてはいけないのは自分たちのスタイルって、そもそも何なん？ってこと。カタール（２０２２年Ｗ杯）で成功した、相手を押し込んで仕留めるのも自分たちのスタイルだし、ここ最近積み上げてきたボールを回すのも自分たちのスタイル。一つが自分たちのスタイルではない。勝ち方は正直どうでもいいので、勝つために選択をしたいなと思う」。試合本番での戦い方に注目だ。