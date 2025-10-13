「おしゃれ × 高機能」って最強！【ワークマン】2,000円台で買える！「優秀アウター」

日に日に秋らしくなり、軽く羽織れるアウターが活躍。【ワークマン】から登場したアウターは、シンプルで合わせやすく、機能性も優秀。それなのに2,000円台で買えるとなれば、ぜひともチェックしておきたいところです。今回は、ウール調素材のショート丈アウターとレザー調素材のブルゾンをご紹介。秋アウターを新調したい人は、ぜひチェックして。

あたたかそうな素材感が魅力の優秀アウター

【ワークマン】「レディースフェイクウールアウター」\2,900（税込）

「ウールのようなふっくらした風合い」（公式サイトより）のショート丈アウター。襟付きなのできれいめコーデにもマッチしやすいデザインです。撥水機能が付いており、雨の日の通勤やお出かけでも着やすそう。洗濯機洗い可能で、お手入れも楽ちんです。ベージュ・チャコール・カーキの落ち着いたカラー展開。

レザー調素材が高見えする優秀アウター

【ワークマン】「レディースフェイクレザーボアウォームジャケット」\2,900（税込）

レザー調素材が高見えする、シンプルながら存在感のあるブルゾン。内側背面には保温性の高いブラックアルミを使用しており、軽く羽織るだけで防寒対策できそう。こちらも嬉しい撥水 & ウォッシャブル仕様。袖口は親指を出せるサムホール付きで、手の甲まであたたかく着られるかも。ブラウン・グレージュ・ブラックの3色展開です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M