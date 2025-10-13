水卜麻美アナ、楽しかった大阪・関西万博「とってもいい想い出ができました」

日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、10月13日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。同日閉幕した大阪・関西万博について「とってもいい想い出ができました」と語った。



番組はこの日、13日閉幕の万博について、半年間の奇跡を振り返る特集を放送。その中で水卜アナは「この人も行ってました」と、ミャクミャクと、万博グッズを身につけた徳島えりかアナともう一人が一緒にうつった写真を紹介し、「私です」とコメント。



そして「私も徳島アナウンサーと行ったんですけど、たしかに混んでて抽選はもうほぼ全部落ちちゃったんですけど、ミャクミャクグッズを身につけて、（会場を）まわるだけでもとっても楽しくって。みんな係の方も親切にしてくれて。とってもいい想い出ができました」