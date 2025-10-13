7人組ガールズグループ・HANAがファッション×音楽のスペシャルイベント『ZOZOFES』の取材会に登場。季節にちなみ、HANAのメンバーが秋に頑張りたいことなどを明かしました。

ZOZOTOWNの20周年を記念したファッションと音楽が交差するスペシャルイベント『ZOZOFES』の1日目に出演したHANA。取材会で、メンバーのKOHARUさんは「（HANAは）誰しもが平等にファッションを楽しむということができているグループだと思っていて。そういうメッセージ性とかも世界に伝えていきたい」と意気込みました。

また、季節にちなみ、“HANAにとって○○の秋は？”と聞かれると、MAHINAさんは「私はボディーメイクの秋です。最近、みんな筋トレとかジムに行ったりとかすごくしているんですけど、これから先いろんなツアーとかがあると思うので、それに向けて体力作りをしていきたい」と、この秋に頑張りたいことをコメント。

NAOKOさんは「散歩が好きで、散歩の秋です。本当にここ最近毎日歩いてます。夜風が気持ちいいです」と、散歩を楽しんでいることを明かしました。

さらに、“掃除の秋”と答えたJISOOさんは、「風が涼しくてすごく気持ちがよくて。窓を開けて掃除するのができるようになったので、最近頑張って掃除してます」と、理由を語りました。

そして、MOMOKAさんは「運動の秋にしたいと思っていて、ちゃんみなさんから“筋トレとかして引き締めて、自分の好きな体になろう”っていうお話があってから結構筋トレしてるんですけど、ハマっちゃって。週3〜4ぐらいでジムに行って鍛えているので、このままムキムキになりたいと思います」と、筋トレに力を入れていることを明かしました。