エアアジアグループ各社は、最大80％が割引となる「全便全席セール」を10月13日から19日まで開催する。

エアアジアX、エアアジア、タイ・エアアジアX、エアアジア・フィリピン、タイ・エアアジアといったグループ各社が運航する路線が対象となる。日本発着では、台北、高雄、香港、マニラ、クアラルンプール、バンコク行きや経由便での以遠都市行きが対象となる。片道最低運賃は以下の通り。いずれも燃油サーチャージや諸税込み。

全便全席が最大80％割引となる。搭乗期間は2026年3月1日から11月30日まで、一部対象外となる日もある。また、受託手荷物も最大50％が割引となる。

・東京/成田発着

マニラ（11,016円）、高雄（15,990円）、バンコク（19,990円）

・東京/羽田発

クアラルンプール（21,582円）

・大阪/関西発

台北（15,646円）、バンコク（17,990円）、クアラルンプール（21,718円）

・名古屋/中部発

バンコク（20,990円）

・札幌/千歳発

台北（13,990円）、クアラルンプール（23,935円）、バンコク（25,990円）

・福岡発

バンコク（12,990円）、台北（16,626円）

・沖縄/那覇発

香港・台北（10,990円）、バンコク（12,990円）