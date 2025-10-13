◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

２年ぶりの出場となった中大は、２時間１２分４３秒の１０位に終わった。優勝候補の一角にあげられていたが、届かなかった。

１区の岡田開成（２年）が区間賞の快走を見せたが、２区の浜口大和（１年）が区間１１位と苦戦。３、４区に並べたダブルエースの溜池一太（４年）と吉居駿恭（４年）も、ともに区間７位とふるわない。

５区の佐藤大介（２年）が区間３位と意地を見せたが、最終６区の本間颯（３年）は区間１０位。目標としていた「３位以内」には届かなかった。

藤原正和監督は「ここまで苦戦するとは、正直想像していなかった。ここから、どう立て直していくかが大事になってくると思います」と淡々と話す。

夏合宿では例年以上に走り込み、土台をばっちり作ってきた中大。約３週間後の全日本大学駅伝で、確実にリベンジしたいところだ。藤原監督は「選手たちが持っている力を発揮できれば、勝負できるチーム。これで終わるわけにはいかない」と一丸となって、学生３大駅伝の２戦目へ臨む。