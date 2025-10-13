現預金1億5000万円「着るものはユニクロの赤札。パソコンはヤフオクの中古」節約意識の高い68歳男性のリアルな年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、静岡県在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（70歳）
居住地：静岡県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：2000万円
現在の資産：預貯金1億5000万円、リスク資産2億円
これまでの年金加入期間：国民年金420カ月、厚生年金420カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：10万円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金120万円（年額）、給与収入40万円（年額）
その理由として「投資の利息で賄えるから」と語っています。
ひと月の支出は約「50万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
今の生活での不満については「アメリカの年金を友人に聞いて、月50万円相当と知って愕然としたこと」とコメント。
いっぽうで今の生活の楽しみが「海外のアートシーンを見に行くこと」だと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
