3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」が13日放送のNHKのコント特番「LIFE！マーベラスSP」（総合、後9・30〜10・42）に出演。ボーカルの大森元貴（29）の驚きの食生活を送っていることが明かされる場面があった。

トークパートでは、メンバー3人に対し「もしも他の2人からもらえるならどんな能力が欲しい？」との質問が飛んだ。ギターの若井滉斗は「大森の毎日イタリアンでもいい能力」と回答。若井によると、大森は1日3食全てがパスタということもあるほどイタリアンが好きで、「海外に行っても必ずパスタやピザがあるお店に行く。これだとメニュー選びに迷わなくていい」ことが理由とした。

しかし、大森本人は「僕、悩むのが面倒で。パスタとかピザだと1品でおなかいっぱいになるので」とし、イタリアンが好物というわけではないと告白していた。

その大森が欲しい能力は、キーボード藤澤涼架の「柔らかい形相」で「柔らかい印象で幅広い世代に愛されるんですけど、本当は厳しくてヘビーなことも言う。でも、形相でカバーされている」と指摘。続けて「（藤澤は）人のミスが嫌い、人の涙が嫌い。自分はよく泣くのに、若井とかがライブで泣くと、あそこ長かったって」と“暴露”。共演者から「いいですね！」とイジられた藤澤は「テレビだから…」とタジタジだった。