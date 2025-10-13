9人組グループ・超特急が12日に開催された『ZOZOFES』に登場。取材会では、グループ内のファッションリーダーだというタクヤさん（30）が、秋冬のおすすめのファッションを語りました。

『ZOZOFES』は、ZOZOTOWN が誕生した2004 年と現在をつなぐ『Y2K』をテーマにした、ファッションと音楽のイベント。超特急の衣装も『Y2K』を意識しつつ未来のような要素をミックスしたといいます。

取材会で、グループ内の“ファッションリーダー”を聞かれると全員がタクヤさんを指名。メンバーのマサヒロさん（27）は「普段からおしゃれに気をかけているんですけど、誰もマネしてない服装を急にしたりとかするんですよ。いきなり真っ黄色のパンツとかはきだすんで、“これはマネできねぇな”って。おしゃれならではの着こなし方だと思います」と理由を明かしました。

そんな“ファッションリーダー”のタクヤさんは、“秋冬のおすすめファッション”を聞かれ「マジでトレンドに疎いんですよ」と困った表情を浮かべると、メンバーのリョウガさん（30）から「大丈夫？ ファッションサブリーダーになっちゃうよ」とツッコミを入れられました。

そして、悩みながらもタクヤさんは「個人的に僕は秋カラー、アースカラーが好きなので。ブラウンとか、カーキとかっていうのを日頃取り入れています。色の統一がすごく大事かなと（思います）。あとは全身で見たときにどこに重心を持っていくかが大事だと思います」と、おすすめファッションを語りました。