フジテレビ系「かのサンド」が１２日に放送され、サンドウィッチマン・富澤たけし、伊達みきお、ピン芸人・狩野英孝が出演した。

宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野で進行するお散歩バラエティー。この日は、ゲストに、Ｕ字工事・福田薫、益子卓郎を招き、栃木・宇都宮を散策した。

福田は、以前に富澤からホームパーティーに誘われたことを回想。「普段から、おじゃまするとかないですけど。一回、富澤さんにご飯誘っていただいて。『ウチでちょっとみんなで食べるから。おいでよ』って言われて。芸能人のそういうのだから、ちょっと華やかなイメージもあって。絶対、お酒も入るだろうなと思って。タクシーで行ったんですよ」と振り返った。

富澤家に到着してみると、参加は自身の家族とスキマスイッチ・常田真太郎の家族のみだったと述懐。

「３家族で出前のピザ取って、静かに話して１時間ぐらいで俺帰ったんです。ご飯食べたら『そろそろ…』みたいな」と苦笑した。富澤は「お酒飲まないからさ。（パーティーを）覚えてない。何にも俺は覚えてない」と話した。

伊達から「また行きたいって感じ？」と聞かれた福田は「いや、二度と行きたくないです。『俺、次、絶対に行かねえ』って奥さんに言いましたもん」と苦笑。富澤も「俺も二度と呼びたくない」と応じて爆笑させていた。