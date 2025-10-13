元イングランド代表ウィルシャーが英3部ルートン・タウン監督に就任「人生が一周したような気持ちになる」
EFLリーグ1(イングランド3部)に所属するルートン・タウンは13日、元イングランド代表MFジャック・ウィルシャー氏(33)の新監督就任を発表した。
ウィルシャー新監督はアーセナルの下部組織で育ち、16歳256日でプレミアリーグデビュー。背番号10を託されるなど将来を嘱望され、イングランド代表としても34試合2得点を記録した。しかし、度重なる怪我もあり、17-18シーズン限りでアーセナルを退団。22年7月に30歳という若さでの現役引退を表明していた。
現役引退後は古巣アーセナルのU-18監督を務めていたが、昨季途中にノリッジのアシスタントコーチに就任。終盤には暫定監督としてチームを率い、シーズン終了後に退団していた。
アーセナルの下部組織加入前にルートン・タウンに在籍していたウィルシャー新監督はクラブを通じ、「ルートン・タウンの監督に任命されたことは大変な名誉であり、光栄です」と語っている。
「私にとって、人生が一周したような気持ちになる。少年時代に初めてルートンに来たのは8歳のときだったからね。正式に初めて監督に就くのが、このクラブだというのは運命と言えるかもしれない」
23-24シーズンにプレミアリーグ18位となって降格したルートン・タウンは、昨季はチャンピオンシップ(イングランド2部)で22位となって3部へ降格。今季は11試合消化時点で5勝1分け5敗の勝ち点16で11位と苦戦が続いている。
