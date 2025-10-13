信じるだけ損です。男性が不倫相手に「言いがちなセリフ」３選
「今は不倫相手であっても、いつかは彼と一緒に…」
そう考えて、男性の不倫相手という立場に甘んじていませんか？
そこで今回は、信じるだけ損な男性が不倫相手に「言いがちなセリフ」を紹介するので、男性から言われていないか確認してみてくださいね。
「俺は本気だから…」
不倫相手に「俺は本気だから」と言葉にする男性は信用してはいけません。
不倫相手のことを本気で愛おしいと思っていたとしても、男性にとって実生活ではないのです。
「愛しているのは君だけ」
妻とは一緒にいるように見せかけているだけで、「愛しているのは君だけだよ」と口にする不倫男性は少なくありません。
でも、そんなセリフを口にする男性ほど奥さんとの仲は極めて良好というケースはほとんど。
そのセリフを信じたところで幸せは訪れないはずです。
「こんなに１人の女性を好きになるなんて…」
男性から「こんなに１人の女性を好きになるなんて…」と言われると、女性としては嬉しいものですが、不倫相手という立場なら男性の本心と信じてはいけません。
不倫という関係性はとても不確かなもので、男性には責任も生じないので、雰囲気に任せて発しているだけでしょう。
不倫関係にある男性から今回紹介したセリフを頻繁に言われていたとしても信じ込まないように注意していきましょうね。
