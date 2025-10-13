割り勘で！ポイント貯めてるから笑――ケチな男性との恋愛が“窮屈”な理由
「今日は割り勘で！」「ポイント貯めてるから、後で送るね笑」
節約とケチは紙一重ですが、恋愛において“お金に細かすぎる男性”は、気づけば心まで締めつけてくる存在になっていくものです。そこで今回は、そんなケチな男性との恋愛が“窮屈”な理由を解説します。
「合理的」という言葉の裏に潜む“自分優先”
ケチな男性は「合理的だから」「無駄が嫌い」と正当化しがち。でも、本音は自分の損をしたくないだけということが少なくありません。あなたの誕生日に「プレゼントは必要ないでしょ」と言ったり、デートは常に安い店ばかり。それは節約ではなく、“自分だけ得をしたい”という自己中心的な考えの表れかもしれません。
お金を惜しむ人は、愛情の出し惜しみもする
お金の出し惜しみは、愛情の出し惜しみにもつながります。プレゼントも記念日も「コスパ」で判断し、優しさや気遣いまでコスパ化する。そんな男性と一緒にいると、「なんで私ばっかり我慢してるんだろう」と疲れてしまうのも当然です。きっとそういう男性は、結婚してからも家計や支出を細かく管理する可能性もあります。
「お金の価値観」は恋の居心地を左右する
恋愛で大切なのは金額ではなく、“使い方の温度感”が合うかどうか。あなたが「たまには贅沢したい」と思っても、彼が「それは無駄」と切り捨てるなら、気持ちはすれ違う一方。一緒にいて「我慢」より「安心」が増える関係こそ、心地よい恋愛です。お金の話で息苦しくなるなら、それは相性が悪いというサインかもしれません。
恋は“シェアする気持ち”があってこそ続くもの。あなたを笑顔にするために惜しまず動ける男性こそ、本当に優しい人です。財布の紐も心も固く閉ざしたままの男性とは、無理せず距離を置くようにしてくださいね。
