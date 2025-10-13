ストレートもくせ毛もOK！若見えを叶える大人世代の【最旬こなれボブ】で脱・マンネリ
季節が変わるたびに「なんだか髪型が決まらない」と感じたら“こなれボブ”の出番かも。ストレートでもくせ毛でも、髪質を活かしながらグッとアカ抜けるのがこのスタイルの魅力です。そこで今回は、“大人世代”にぴったりな若見えを叶える【最旬こなれボブ】の作り方を紹介します。
ストレートさんは“丸み”を仕込んで女性らしい柔らかさを
ストレートヘアは清潔感がありつつも、のっぺり見えしやすいのが悩み。おすすめは、毛先に自然なカールを加えた“前下がりボブ”です。丸みを持たせることで顔まわりが優しく見え、フェミニンな印象を演出します。
スタイリングはドライ後にオイルを少量なじませてツヤを出すのがコツ。まとまりとツヤを両立させるだけで、“疲れ顔”がパッと明るく若見えします。
くせ毛さんは“ラフさ”を活かして抜け感をプラス
くせ毛さんは、無理にストレートにせず“動き”を味方につけるのがポイント。あごラインの外ハネボブや、あえてゆるいウェーブを残したナチュラルボブが今っぽく見えます。
朝は濡れ髪にヘアバームやオイルをなじませて、自然乾燥させたように仕上げるのがおすすめ。毛先のランダムな動きが“こなれ感”を引き出し、スタイリング時間も短縮できます。
キーワードは“ツヤと軽さ”。年齢サインを感じさせない髪印象へ
大人世代のボブで最も大切なのは、重たすぎず軽やかに見せること。トップにふんわり感を出しつつ、毛先を軽く仕上げることで顔まわりが明るくなります。
さらに“ツヤ”を仕込むことで見た目年齢をグッと引き下げましょう。ドライヤー前にオイルミストを使ったり、ツヤ出しスプレーで仕上げたりするだけでも違いが出ます。
ボブはシンプルだからこそ、髪質や質感の違いで大きく差が出るヘアスタイル。自分本来の髪を活かす“こなれ感”の演出で、新しい印象をまとってみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています