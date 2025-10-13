体幹も内臓も目覚める！１日１セット【お腹のたるみ解消＆くびれ作りに効く】簡単ポーズ
「お腹まわりがゆるんできた」「姿勢が悪くなった気がする」という方におすすめしたいのが、ヨガの簡単ポーズ【パリヴリッタ ナヴァーサナ】です。体幹をしっかり使いながらお腹をねじることで、たるみを引き締め、くびれ作りをサポート。さらに、腹部のねじり動作で内臓が刺激され、消化や代謝の働きが活発になる嬉しい効果も得られます。
パリヴリッタ ナヴァーサナ
（１）両脚を伸ばして床に座り、右脚のひざを曲げ、左手で右足を掴む
▲右手は右腰の上におきます
（２）上半身をまっすぐに保ったまま、右脚のひざを伸ばす
（３）上半身を右方向にねじって、ゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
元の姿勢に戻り、反対側も同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「お腹と背中を常にまっすぐな状態で行うこと」がポイント。お腹の位置が落ちてしまわないように、姿勢を“鏡で確認しながら”実践してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞