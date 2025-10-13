都合良いって思われているだけ。警戒すべき「男性の行動」
男性の言動に思わず「私が好きってこと？」と感じたとしても、もしかしたら好意を匂わせているだけということも。
そこで今回は、警戒すべき「男性の行動」を紹介します。
出会って間もない段階で自宅に招いてくれる
出会って間もない段階で自宅に招いてくれる男性には注意すべき。
通常、本気で好意を持っているなら行動が慎重になるはずですし、女性のことをよく知らない段階で自宅に招くことはしないものです。
帰宅時に迎えに来てくれる
交際しているわけでもないのに、帰宅時にわざわざ「夜道は危ないから」と迎えに来てくれる男性にも要注意。
本当に厚意でしてくれる男性もいるかも知れませんが、大方の場合は心配よりも別の目的を持っている可能性が高いです。
なので、そういう時は丁重に断るのもアリですし、それでも迎えに来てくれるなら寄り道せずに家までまっすぐ送ってもらうようにしましょう。
家庭的なところを褒めてくれる
まだ関係の浅い段階で男性の部屋に招かれた時、簡単な料理を作ったり、部屋を少し片付けたりしてあげることも。
そんな時に家庭的な部分を大げさに褒めてくれるようなら、他の魂胆を持ち始めたサインかも。
「また明日もお願い」などと言われる場合、「都合良く利用させてもらおう」という気持ちになっている可能性があります。
今回紹介した行動を優しいと感じる女性もいますが、もしかしたら男性の本心は別のところにあるかも知れませんのでをすぐに真に受けないように注意していきましょうね。
