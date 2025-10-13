「この人で本当にいい？」結婚前に見抜くべき“違和感サイン”
付き合いが長くなると、自然と「この人と結婚したらどうなるんだろう」と考えるようになるもの。でも、恋愛の勢いのまま進むと、“違和感”を見逃して後悔するケースも少なくありません。そこで今回は、結婚前に見抜くべき“違和感サイン”を紹介します。
意見の食い違いを“話し合えない”
どんなに相性が良くても、意見が合わない瞬間は必ずあります。問題は、そのときに「話し合えるかどうか」。感情的になって相手の意見をシャットアウトしたり、逆に黙り込むような男性は要注意。話し合いを避ける関係性ほど“破綻リスクは高い”のです。
価値観のズレを「仕方ない」で済ませている
お金・仕事・家族との関わり方など、結婚後のリアルは“価値観”で決まると言っても過言ではありません。付き合っているうちは「まぁいいか」で流せても、毎日の生活では小さなズレが積もっていくもの。「仕方ない」と思った瞬間こそ、冷静に見直すタイミングです。
自分らしくいられない瞬間が増えている
「嫌われたくないから我慢する」「つい相手に合わせちゃう」といった状態が続いていませんか？自分を抑える恋ほどストレスが蓄積し、幸福度が下がる傾向があります。素の自分でいられる関係性であることこそ、長続きするパートナーシップの必須条件です。
違和感を見て見ぬふりをせず、しっかり向き合うことで、円満な結婚生活を送れる男性なのかが自ずと見えてきます。自分の直感を信じて、行動を起こしてみてくださいね。
🌼結婚後は不倫する可能性大。間違いなく「浮気性」な男性とは