Kroiが、映画『九龍ジェネリックロマンス』の主題歌をつとめる、新曲「HAZE」ミュージックビデオのBehind The Scenesを公開した。

◆Kroi 動画

「HAZE」は映画『九龍ジェネリックロマンス』のために書き下ろされ、ノスタルジーに満ちた本作の世界観を表現している楽曲だという。監督に新保拓人を迎えたミュージックビデオは、映画の雰囲気に合わせたロケ地での撮影を敢行。今回公開されたBehind The ScenesではKroiメンバーがカジュアルな雰囲気で撮影に臨む姿と共に、撮影の裏側を見ることができる。

Kroiは8月末から7都市を回ってきたホールツアーのファイナルを10月13日に迎えた。11月からは初となるアジアツアーを開催。チケットは一般発売中。こちらも合わせてチェックしていただきたい。

◾️＜Kroi Live Tour 2026 - ARENA＞ 2026年1月11日（日）大阪城ホール 開場 : 17:00 開演 : 18:00

2026年1月23日（金）国立代々木競技場第一体育館 開場 : 17:30 開演 : 18:30

チケット販売：kroi.lnk.to/ticket

◾️＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA＞

公演詳細リンク：https://kroi.lnk.to/ASIA2025 ＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in SEOUL＞

2025年11月7日（金）

musinsa garage

OPEN19:30 START20:00

前売り 99000KRW ＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in TAIPEI＞

2025年11月9日（日）

Legacy Taipei

OPEN17:00 START18:00

前売り 1780TWD 当日2000TWD ＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in BANGKOK＞

2025年11月30日（日）

BLUEPRINT LIVEHOUSE

サポートアクト：FORD TRIO

OPEN18:30 START19:00

前売り950THB 「ふぁんく らぶ」会員限定オフィシャルツアー詳細

https://kroi-fc.net/news-entry/4662/