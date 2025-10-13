【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年10月20日〜10月26日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年10月20日〜10月26日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2025年10月13日〜10月19日｜総合運＆恋愛運TOP３

『誰かに頼らず自分のことをしていきましょう』


｜総合運｜　★★☆☆☆


自分の苦手なことや足りていないと思うことを改善していくと、先々に役立ちます。周囲の人達を動かして自分の未来を作ろうとするより、良い結果が出るのが早くなるでしょう。仕事や公の場では周りの頼れる人達が減っていきます。自分の将来のイメージが付きづらくなってくるでしょう。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


沢山の人に好かれようとしたり沢山のことを望みすぎると、逆に繋がりが切れることがあります。じっくり自分の理想の人や理想の形だけを大事にしていくようにしましょう。シングルの方は、じっと我慢をするのが苦手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が不満を見せてくることで愛情が読み取れるでしょう。

｜時期｜


10月22日　勝ち取る　／　10月23日　嫉妬される

｜ラッキーアイテム｜




ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞