かかとの上下運動を１日10回。続けるほど【脚全体が引き締まっていく】簡単習慣
脚痩せを狙って太ももばかり鍛えていませんか？ もちろん筋肉の大きい太ももを鍛えることは大事ですが、忘れてはいけないのが「第二の心臓」とも呼ばれる“ふくらはぎ”。鍛えることで脂肪燃焼効果アップと同時に冷えやむくみの対策となるので、見落とせないポイントです。そこで習慣に採り入れたいのが、ふくらはぎの筋肉に効く簡単エクササイズ【カーフレイズ】になります。
カーフレイズ
（１）両脚を肩幅に開き、両手をぴったりと壁につけ、やや前傾姿勢になる
（２）（１）の姿勢をキープしたまま、かかとをゆっくりと上げていき、上げきったところでつま先立ちのまま２秒間キープ
（３）かかとをゆっくり下ろす
これを“１日あたり10回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「かかとを下げる際はできるだけゆっくりと行うこと」、「つま先を真っ直ぐ前に向けていること」の２つがポイント。きちんとふくらはぎの筋肉を使っていることを意識しながら行ってくださいね。＜モデル＆エクササイズ監修：齋藤涼太＞
