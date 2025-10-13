XngHan＆Xoul、デビュー後初の日本単独公演 再会を約束「また皆さんにお会いできるように頑張る」
XngHan＆Xoulが9日に大阪・Zepp Namba、11日に東京・Zepp DiverCityでデビュー後初の日本単独公演となる『XngHan＆Xoul JAPAN SHOWCASE』を全4公演開催した。
オールスタンディングの会場は、開演前からXngHan＆Xoulの登場を心待ちにするファンの熱気であふれ、開演時間になり照明が消えるとともに会場からは大きな歓声が上がり、XngHan＆Xoulがステージに登場すると、会場のボルテージが一気に上昇。オープニングでは「Heavenly Blue」を披露した。会場のファンはさまざまなグッズを持ち、スタートと同時に華やかな雰囲気に彩られた。
その後、MCの藤原倫匡氏が登壇し、会場のファンとコミュニケーションをとった後の呼び込みで、再度XngHanがステージに登場。最初のあいさつで「たくさんのファンの皆さんと近い距離で会える機会はなかなかないので緊張している」と日本語を交えて答えたXngHanに対し、会場のファンは声援と拍手で答えた。
そのまま続くトークで東京公演の前日に、寿司を食べたことをファンに伝えたXngHanは自分で撮影した写真を添えてファンに食べたものを紹介。寿司を食べるXngHanのセルフィーがモニターに映し出されるとファンが喜びの歓声を上げた。
その後、TikTokチャレンジやイントロ3番勝負などのバラエティーコーナーで会場のファンと楽しい時間を過ごしたあとは、ライブパフォーマンスパートに続き、このSHOWCASEのためだけにスペシャルステージとして準備した日本楽曲のカバーステージを披露。スピッツの「ロビンソン」とMrs.GREEN APPLEの「ライラック」を堂々とした姿で歌い上げ、日本のファンにとっては忘れられないステージとなった。カバーステージ披露の後に、ファンに向けて「一生懸命準備しましたがどうでしたか？」と不安げに問いかけたXngHanだったが、ファンの大きな歓声に安心したような表情を見せた。
何度も「ありがとう」という言葉を口にし、公演を盛り上げてくれたファンへの感謝を伝えたあと、会場のファンと写真撮影も行い公演の思い出を残した。
SHOWCASE最後のパフォーマンスとして披露したのはXngHan＆Xoulのデビュー曲である「Waste No Time」。より洗練された完成度でステージの最後を締めくくるにふさわしいパフォーマンスとなった。
終演前のあいさつでは「また皆さんにお会いできるように頑張るので、応援よろしくお願いします！」と話し、会場にいる全方向のファンをゆっくりと見わたし、手を振りながら再会を約束した。
