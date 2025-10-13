スマホを見ない男は本気？男性が本命女性にだけ見せる“向き合い方”
会話中、彼がスマホを触らずにあなたの話に集中してくれる瞬間ってありませんか？実はそれ、立派な“本命サイン”のひとつ。どんなにフレンドリーな男性でも、興味のない相手にそこまで集中することはありません。そこで今回は、男性が本命女性にだけ見せる“向き合い方”について解説します。
「今この瞬間」を大切にしている
スマホをポケットにしまって会話に集中する男性は、「あなたとの時間をちゃんと楽しみたい」という気持ちの表れ。
視線と姿勢で気持ちを伝えている
本命の相手と話すとき、男性は自然と目を見て話します。
これは「きちんと向き合いたい」という想いがあるからこそ。体をあなたに方にきちんと向けたり、目を見てうなずきながら聞く姿勢にも、真剣にあなたを理解しようとする誠実さの表れです。
話を覚えているなら確定サイン
以前話した内容を覚えていたり、「あの話どうなった？」と自然に話題を振ってくれるなら、本命確定と見ていいでしょう。
あなたに興味があるからこそ、あなたの何気ない言葉や出来事も記憶に残るのです。“思い出してくれる男性”ほど、あなたを特別に見ている証拠と言えます。
スマホを見ないで、あなたの言葉に耳を傾けてくれるのは誠実さと好意が重なった“無言の愛情表現”。そんな誰に対しても見せない態度こそが、男性の本気を物語っているんです。
