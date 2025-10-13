信用されている証拠です。男性が「心を許した女性だけ」にすること
好きな人と信頼関係を築いていくことは恋愛において最重要なポイント。
そこで今回は、男性が「心を許した女性だけ」にすることを紹介。
好きな男性に信用されているかを確かめてみてください。
｜カッコ悪いところを見せる
男性は女性に心を許すと情けない姿やカッコ悪い姿を見せたりするようになります。
男性は弱いところを見せられる女性を潜在的に欲しているもの。
嫌われたり言いふらされたりしないという信用している女性にだけ、普段は見せない弱点を見せるでしょう。
｜家族の話をする
家族の話は誰にでもするものではありません。
男性が自分の家族の話や、子どものころの話をしてくれるようになったら、信頼関係ができあがっていると言えます。
｜あなたの扱いがちょっと雑になる
心を許した女性には、男性はあまり気を遣わないようになるため、扱いが雑になったように感じることがあります。
でも、それは彼が心を許したからこそであり、わざわざ気を遣う必要がないと思っているのです。
｜LINEはメッセージよりも通話
LINEで長くやりとりするのはめんどくさいと感じている男性も少なくありません。
そのような男性の場合、心を許した女性にはLINEよりも通話で連絡を取ろうとします。
LINEの途中から「通話にしない？」と言われることが多ければ、彼はあなたに心を許しているのでしょう。
好きな男性の行動に当てはまっているなら、あなたはその男性からかなり信用されているということ。
安心して、そのまま関係を育んでいきましょうね。
🌼どんな言葉よりも信用できます。男性が見せる「愛情行動」４つ