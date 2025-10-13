巨人の井上温大投手（２４）が１３日にジャイアンツ球場で行われた故障班の練習に参加。取材に応じ、今シーズンを「苦しい１年。投げるのも怖かった」と振り返った。

昨季は自身最多の８勝（５敗）を挙げるなど、飛躍の年となった井上。今季は開幕ローテーション入りを果たし、長嶋茂雄終身名誉監督の追悼試合（８月１６日）でも先発を任されるなど、球団の期待も大きかった。しかし、シーズンを通して思うような結果を残せなかった。９月６日の中日戦（バンテリン）では、初回に２本の本塁打を浴びるなど、２回４失点で降板。杉内俊哉投手チーフコーチは「考えすぎているからリセットさせます」とし、翌７日に登録を抹消。そのまま再昇格することなく、４勝８敗でシーズンを終えた。

順調に見えたキャリアの先で、待っていたのは重圧と葛藤だった。井上は「打たれる光景が夢に出てくるとはよく聞く。これまではなかったんですが、そういう夢も見たり。去年は次の登板が楽しみだったけど、今年は『もう回ってくるのか』という気持ちになっていた」と打ち明けた。

「あれだけのお客さんやファンの人がいて、コーチも自分が１００％の力を出せると思って送り出してもらったのに、結果が出せなかったのが落ち込むし、申し訳なかった」

焦りも、空回りにつながった。「技術を上げようと思ってたくさん投げたが、ケアやボールの強弱が調節できなくて、ヒジに負担がかかってしまい、一軍にいられなくなってしまった」と肩を落とした。

それでも「来季は（ローテーションを）回り続けるというより、目の前の１試合をどう抑えるかっていうことだけを（考える）。抑えられなかったら次はないので練習しかない。貪欲になってやらないと終わってしまうと思います」と再起を誓った。