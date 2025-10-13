俳優の北村匠海さん（27）が13日、映画『愚か者の身分』のイベントに、共演する林裕太さん（24）、永田琴監督と登場。先輩や後輩といい関係を築くために心掛けていることを語りました。

映画『愚か者の身分』（10月24日公開）は、現代日本に生きる若者たちと隣り合わせにある“闇”をテーマに描いた逃亡サスペンス。北村さんは、とある犯罪組織の手先として戸籍売買を行うタクヤを、林さんは弟分のマモルを、綾野剛さん（43）はタクヤをこの道に誘った兄貴分的存在・梶谷を演じます。

映画は、9月26日に韓国で行われた『第30回釜山国際映画祭』でコンペティション部門に選出されたほか、3人そろって『The Best Actor Award （最優秀俳優賞）』を受賞しました。

この日のイベントは、映画『愚か者の身分』Z世代とホンネトークイベントと題して行われ、会場に集まったZ世代から登壇者へ向けて、“ホンネの質問”をするコーナーに。

“実際の生活の中で、先輩や後輩といい関係を築くために心掛けていること”を聞かれた北村さんは、悩んだ様子を見せつつ「自分がどういう先輩といたいか、どういう後輩といたいかで決まるような気はしているんですけど」と回答。

さらに「僕はやっぱり“似たもの同士というのはひかれ合うようにできているな”と、ここ最近すごく感じていて。だからこそ、いい先輩と同じように話ができるし、（林）裕太のような後輩とも話ができるし。まずは自分の好きなものとか、自分が今得意としていることだったりとか、もしくはそれがなければそれを探しているっていう現状とかをまっすぐ伸ばしてみると、おのずと同じような道を歩んできた先輩だったりとか、これから自分と同じような道を歩むであろう後輩が、自然とできるような気がして。そこを計算でやってしまうと、なるようにしかならないっていう気はしていて」と語りました。

また、北村さんは“自分では意識してこなかった”と話しつつ「自分が好きなものがたまたま古い映画だったりとか、たまたま古いファッションだったりとか、たまたま古い音楽だったりすると、おのずと現場でおじさんとすごく仲良くなるとか。“本当にあなた20代ですか？”みたいな話になってくる」と、過去に起こったエピソードを明かしました。

そして、「自分の好きなこととかを信じてまっすぐ伸ばしてみたりっていうのは、人との関係を作るうえで自分の助けになるなというのは、今28になる代で感じています」と語りました。