褒められるの大好き与田祐希、“承認欲求”は「めっちゃあります」と即答

元乃木坂46で女優の与田祐希（25歳）が10月13日、都内で行われた主演ドラマ「死ぬまでバズってろ！！」（毎日放送）の第1話先行上映＆完成披露トークイベントに登壇。“承認欲求”は「めっちゃあります」と即答した。



今年2月に約8年半在籍した乃木坂46卒業後、地上波ドラマ初出演となる本作。与田は、普段はアルバイトで生計を立てているが、偶然撮影した飲酒ひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、告発系インフルエンサーへと変貌していく主人公・浅野加菜子役を演じる。



イベントでは共演の鈴木仁、星乃夢奈と共にいろいろなトークをする中で、“承認欲求”の有無を聞かれた与田は「めっちゃあります」と即答。



そして「だって褒められるのめっちゃ好きですもん。加菜子もお金を稼ぎたいというのもあると思うんですけど、人から認められたりするのがきっと好きなんだろうなと思うので、そこも共通点ですね」と笑顔で語った。