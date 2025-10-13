与田祐希「迷惑がられたんですけど（笑）」“死ぬまで続けたいこと”語る
元乃木坂46で女優の与田祐希（25歳）が10月13日、都内で行われた主演ドラマ「死ぬまでバズってろ！！」（毎日放送）の第1話先行上映＆完成披露トークイベントに登壇。“死ぬまで続けたいこと”について語った。
今年2月に約8年半在籍した乃木坂46卒業後、地上波ドラマ初出演となる本作。与田は、普段はアルバイトで生計を立てているが、偶然撮影した飲酒ひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、告発系インフルエンサーへと変貌していく主人公・浅野加菜子役を演じる。
イベントでは共演の鈴木仁、星乃夢奈と共にいろいろなトークをする中で、本作主人公の加菜子が告発系インフルエンサーとして生きていくことを誓うことにちなみ、“死ぬまで続けたいこと”について質問を受ける。
これに与田は「おばあちゃんに電話すること」と答え、祖母が怪我をして大変なことになる夢を見たそうで、「そこから毎日、安全確認の電話をしていて、あるときおばあちゃんから『3日に1回でいいよ』ってちょっと迷惑がられたんですけど（笑）。続けてやろうって思っています。だんだんと距離を離される可能性もあるんですけど、諦めずにかけ続けようと思います」と力強く語った。
