「この仕事していなかったら、たぶんやってない」与田祐希が“SNSをやる理由”
元乃木坂46で女優の与田祐希（25歳）が10月13日、都内で行われた主演ドラマ「死ぬまでバズってろ！！」（毎日放送）の第1話先行上映＆完成披露トークイベントに登壇。“SNSをやる理由”を語った。
今年2月に約8年半在籍した乃木坂46卒業後、地上波ドラマ初出演となる本作。与田は、普段はアルバイトで生計を立てているが、偶然撮影した飲酒ひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、告発系インフルエンサーへと変貌していく主人公・浅野加菜子役を演じる。
イベントでは共演の鈴木仁、星乃夢奈と共にいろいろなトークをする中で、もし芸能活動をしていないと仮定して、今からインフルエンサーになるなら、何系のインフルエンサーになりたいかと質問を受ける。
これに与田は「この仕事をしていなかったら、たぶんSNSはやってないと思います」と話し、「私がSNSをやっている理由って、ファンの方に喜んでもらいたいとか、お知らせを見てもらいたいという理由なので、もしファンの人がいなかったら、26歳の私はたぶん地元の友だちとだけのアカウントで野良猫とかを上げている気がします（笑）」とにっこり。
そして「それでも何かを選べと言われるなら……いや、なんでもないです」と続けたが、MCから答えを追求されると「人が喜ぶ暴露ならいいかなと思います。人が傷つかない暴露だったら、やってやってもいいかなって（笑）」と与田節で答えてファンを笑わせた。
