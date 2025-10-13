妊娠報告ラッシュの後、不妊治療中の友人に心無い一言。グループLINEの、残酷な瞬間【ママリ】
仲のいい友人同士のグループLINEでヒヤヒヤした経験はありませんか？この記事では、グループLINEでの新年の挨拶でモヤモヤしたという投稿を紹介します。複数の友人からおめでたの報告を受けたという投稿者さん。しかし、グループの中には不妊治療中の子もいて、その子はお祝いの言葉を返していたのですが…。
不妊治療中の友人がいるグループLINEで妊娠報告…
高校時代の友達LINEグループで
新年のあけおめLINEに混じって、
数人おめでた報告が続きました。
1人だけずっと不妊治療してる子がいて、
「みんなおめでとう！私も今年は続けるように頑張らなきゃー🥰」
と返信が来ていましたが、
その返信に対して
「今回の妊娠は別に意識してなかったから
びっくりだったんだけど、
〇〇もそんなに焦らなくて大丈夫だよ！
授かりものだから、私みたいにのんびりしてたら
来てくれるから♡
私の周りの友達も子供いない人多いから、
気負わないでゆっくり構えてストレスにしないことが
肝心だよ～」
（一部フェイク）
と書いてあって、
正直ドン引きしてしまいました💦
いやいや、マタニティハイが過ぎるでしょ💦
不妊治療の子がどんな気持ちで読んで、
どんな気持ちで返信書いたか分からないけど、
私は勝手にですが、
みんなのおめでたい報告に水を差さないように、
みんなに気を使わせないように
努めて明るく振舞ってたんじゃないかなと感じました。
皆さんはどう思いますか？
私が考え過ぎなのか、、、
でも、なんにせよ、
私は何も言わずにそっとしておくしかないですよね😥
新年早々モヤモヤしています😔
グループLINEでのおめでたい報告は、メンバーみんながどう思うかきちんと考えることが大事ですよね。特に、結婚や妊娠などさまざまな事情や選択肢があるものは慎重になるべきです。
この場合も、不妊治療中の友人がいる中で妊娠報告するのは、タイミングや報告の場を変えた方がよかったかもしれません。しかも、その友人が気を遣っている状況がまた心苦しいですね…。
デリカシーのない友人たちにさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
不妊治療してた身としては、めっちゃ余計なお世話ですね！デリカシーなさ過ぎます。そのご友人、きっと悔しいし惨めに感じたと思います😢おめでた報告にもきちんと返してて、それだけでも頑張ったと思うのに…
それは、私もマジかよって思うタイプです😅💦
なんなら、グループラインに不妊治療してる子がいるならグループラインでの報告はしないかなー💦
それか、あっさり目にして話題帰るとか💦
えー…それはあかん🙅
不妊治療してるの知らなければ仕方ないのかなとは思うけど、知ってるなら報告すら憚られる。
その治療中の方はとても頑張って返信されたでしょうね😭無視してても良いのに…優しい人だ…。
デリカシーのない報告に衝撃を受けると同時に、気丈に返信した不妊治療中の友人を気遣うコメントが多く見られました。友人は返信しないという選択肢があったにもかかわらず、おめでたい報告に対してきちんとお祝いできる素敵な人ですよね。にもかかわらず、さらに追い打ちをかけるようにアドバイスを送る他の友人たちには、思わず呆れてしまいます。
確かに大事な人たちにはおめでたい報告をしたいですが、周りの人たちの状況にも目を向けて寄り添った言動を心がけたいですね。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）