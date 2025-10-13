SUPER EIGHTでベースを担当する丸山隆平さん（41）が11日、東京・渋谷区で行われた楽器メーカーのイベントに登場。“ベーシスト・丸山”をアピールしました。

丸山さんが登場したのは、楽器メーカーが主催する体験型イベント『FENDER EXPERIENCE 2025』。丸山さんは自身のベースを2本持参し、演奏を披露しました。

■「丸山隆平にベースを弾いてほしいという発注があれば…」 所有数“70本”のワケ

グループ活動での演奏など、楽器に触れること約20年。楽器を知れば知るほど、魅力や新たな楽しみが見つかると語った丸山さんですが、ベースの所有本数を聞かれると、その数なんと“70本”。

これほど多くのベースを所有する理由について丸山さんは「レギュラー番組で、隔週で2組のアーティストの方と2本収録とかすると、セッションっていう形を取らせていただいていたときは、楽曲に合わせて（ベースを）デビューさせていたりしていた」と、楽曲によって楽器を変えるこだわりを明かしました。

しかし、現在はセッションの機会が減り、楽器を披露する場が少なくなっているようで「コレクションではないので、音を鳴らしてあげて、多くの人に“ベースっていいよね”って思ってもらえる音を届けられたらなと。いかんせんまだSUPER EIGHTのみのベーシストなので、もしどなたか丸山隆平にベースを弾いてほしいという発注があれば、個人の方でもやってますので。先行投資として丸山使ってみたいなという、青田買いしていただけるんであれば。技術の方も磨いておきますんで」と、カメラに頭を下げました。