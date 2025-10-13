歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、ライブ前夜の貴重なオフショットと、ステージにかける熱い思いを明かしました。

【写真を見る】【浜崎あゆみ】ライブ前夜の苦悩と決意を吐露「全て成功したら泣いてまうー」





浜崎さんは現在、アジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025』の真っ最中で、投稿は中国・杭州での公演前夜に行われたものとみられます。



最初の投稿では、黒の部屋着姿で猝疑瓦任覆弔瓩鮨べている疇芦茲鮓開。「ゲネプロ終わり、無心でなつめを食べている。もう動けまへん」と疲労困憊の様子を見せつつも、「今日は今日のステージに全力でした、明日は明日のステージにすべてを捧げます」と、プロとしての決意を綴りました。









続けて、ゲネプロ映像が再生されるPC画面と共に、「今日のGP（ゲネプロ）が思ったように運ばず色々と大修正中…」と、深夜までステージの調整が続いていることを報告。









「各セクションの皆様もこの時間だというのに奔走して下さっている」「本番が悔いなく終われる様に、その一心で今はもう少し相棒とステージを突き詰めてみます！」と、チーム一丸となって最高のステージを目指すストイックな姿勢を明かしました。









最後に、浜崎さんは「杭州の皆さんに消えない夢を。そして日本から応援してくれてるヨンドビーの２人の為にも必ず」とファンへの強い思いを記し、「やばいなー明日全て成功したら泣いてまうー」と、本番への緊張感と期待を素直な言葉で締めくくりました。









