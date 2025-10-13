名曲「ベイビー・アイラブユー」で知られるシンガー・ソングライターのＴＥＥ（４２）が１３日、出身地である広島市の「ひろしまゲートパーク」で、デビュー１５周年を記念したフリーライブ「Ｒｏｏｔｓ」を開催した。

ライブには松崎しげる、ＨＩＰＰＹ、瑛人らゆかりのアーティストたちもステージに駆け付け、集まった約２万人のファンを前に「ベイビー・アイラブユー」などを披露。これまでの感謝の気持ちを歌で伝えた。

「生まれ育ち出身の広島、この街で原点回帰として」として、ＴＥＥはイベントタイトルを「Ｒｏｏｔｓ」にしたという。

「ボクシングを広島でやり、夢破れ、グローブをマイクに変えて、ボクシングの先輩たちにお前に歌は無理と言われ、それでも続けてこれたのは、支えてくれたファン、仲間のおかげです。そうやって今でも歌えてるのは、この街があるから」

ライブでは、笑われても夢をあきらめてほしくないという思いを詰め込んだ新曲「証明」も披露した。

ゲストのライブを含めて約４時間半のステージ。「１日を終えて、本当に続けてこれてよかった。ソロアーティストだけど、仲間がみんながいての自分だと実感した、みんなありがとう」とＴＥＥは最後に感激の表情を浮かべた。

大声援のアンコールを受け、予定外の曲「片方の未来」をアカペラで歌唱し、「ＬＡ ＰＡＰＡ」で約４時間半にも及んだイベントを締めくくった。