※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から自信満々な自慢話を連発し、教師陣を戸惑わせる非常勤講師・岡田。授業とは無関係の抜き打ちテストや、体調を崩した生徒への冷たい対応が問題となり、真山や校長が注意しても反省の色はなし。その後、彼氏の母との初対面をはたした岡田は、好印象を得たと信じていたが、「化粧が濃い」と笑われてしまう。翌朝、出勤した岡田は表面上は幸せアピールするが、気分は最悪…。さらに授業では普段おとなしい生徒たちが騒がしく、苛立ちを募らせていく――。



■生徒たちの反発に岡田が選んだ策は？■無視され続けた岡田は我慢の限界に！■岡田が向かった先は…騒ぎ続ける生徒たちの気を引こうと、岡田は彼氏の実家に招かれたことを話し始めます。けれど生徒たちはまったく耳を貸さず、完全に無視。ついに我慢の限界に達した岡田は、衝動的に教室を飛び出してしまいます。生徒たちの反発に、岡田はこの先どう立ち向かおうとしているのか――波乱の予感が漂います。(スズ)