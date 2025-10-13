大阪・関西万博が１３日、最終日を迎え、大阪府市などが運営する「大阪ヘルスケアパビリオン」でクロージングイベントが午後８時過ぎから開催された。人気デュオ「コブクロ」が登場。小渕健太郎と黒田俊介がオフィシャルテーマソング「この地球（ほし）の続きを」を熱唱した。

大阪府・吉村洋文知事、大阪市・横山英幸市長も登壇。吉村氏が「（万博）誘致を決めた橋下さん（徹氏、元大阪府知事）、松井さん（一郎氏、前大阪市長）。ここにいないですけど。会場にいてる（と聞いている）んですけど、ここにいてますか？」と両者に謝辞を述べようとした。横山氏も「松井さん来てたら、ステージに上ってほしいくらい」と会場を見渡した。

続けて吉村氏は「閉会式で『また日本で万博をやりましょう』と言うたら松井さんから連絡あって『オマエあと５０年やれよ』と（言われた）」と明かして、駆けつけた大阪府民から拍手を浴びた。横山氏にも「吉村さん、５０年宣言出ました！」とイジられ、吉村氏が１００歳になる２０７５年大阪万博（？）開催時も首長としてとどまるよう“要請”された。

そして吉村氏は「この場にはいないですけど、松井さん、橋下さん、関係者の皆さんにお礼申し上げたい」と頭を下げた。すると松井氏がサプライズで登場。吉村氏が「え〜！？」、横山氏が「うそや！ ホントに聞いてない！」と叫ぶガチドッキリ。松井氏は「きょうから万博、始まります」と盛大にボケて「吉村さんは大阪のリーダーとしてもう一回、大阪で万博をやります」と１９７０年、２０２５年に続き、半世紀先の“大阪万博誘致”も勝手に宣言して笑わせた。

続けて２０年１０月に大阪・吹田市で松井氏がコブクロにオフィシャルソングの要請をしたことを振り返り、横山氏は「無理やりやからね」。吉村氏も「何の打ち合わせも根回しもなかった。当時の大臣、怒ってましたからね」とボヤキ節。それでも松井氏は「大阪の路上からスタートしてね、ストーリーがあるのはコブクロさんだけ。路上の時は財布が薄かったけど、今、２人とも（財布に）命輝く…」と負けてなかった。さらに松井氏は、吉村氏を「コブクロさんのファンやない」と糾弾。吉村氏は「うう…大ファンですよ！ ２人を前にして何を言うてるんですか」と焦っていた。