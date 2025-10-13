※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ結婚して3年目になる主人公夫婦は、子どもを望むも2年間授からず、不妊治療も視野に入れていた。そんなある日、妻の妊娠が発覚。夫は妻に感謝し、これ以上ない大きな幸せをかみしめる。本格的につわりが始まり、つらそうな妻に夫がゼリーを差し出すと、「今日のお昼、ラーメン食べた？」と聞かれる。夫は匂いがよくなかったのかと考えるが、妻は「いいなあ、自分だけ好きなもの食べられて」とつぶやく。先輩からアドバイスを受け、家事をするなど努力を重ねる夫だが、妻は皿洗いや洗濯の仕方に文句ばかり。夫が「もうちょっと他に言い方が…」と伝えると、「たけるも父親なんだからもっと頑張ってよ」とさらにイライラされてしまい…。