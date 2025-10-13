狙われたのはコシヒカリ新米60キロ 保冷庫の“南京錠”切断か…収穫したばかりの玄米が盗難被害《新潟》
狙われたのは収穫したばかりの「新米」でした。糸魚川市で先週、農家の倉庫からコシヒカリの玄米60キロが盗まれる被害がありました。
保冷庫には南京錠がついていましたが、そのカギもなくなっていたということです。警察は窃盗事件として調べています。
狙われたのは手間暇かけて育てた新米。被害にあったのは糸魚川市に住む農家の男性です。
＜被害にあったコメ農家＞
「お米がなくなっていた。『あ、盗られちゃったね』と」
＜被害にあったコメ農家＞
「30キロのお米が14袋入っていました。ちょうどこの辺までぎりぎりまでの高さになるので、そのうちの2つ」
被害に遭ったのは1か月前に収穫したばかりの「新米」でした。
＜被害にあったコメ農家＞
「持っていかれるなんて思ってもいませんので『カギさえかけておけば大丈夫だろう』くらいの感覚だった」
男性は保冷庫に南京錠をかけて保管していたといいますが、そのカギもなくなっていたと話します。
＜被害にあったコメ農家＞
「シャッターが古いものですから、シャッターにカギがかからないのでここ（保冷庫）に南京錠だけをかけて保管・管理をしていた……お米を持っていかれた方がおそらく切ったんじゃないかと思うんですけど」
最後にコメを確認したのは10月2日。被害に気付いた10日までの1週間ほどの間に犯行が行われたとみられています。
＜被害にあったコメ農家＞
「大事なコメですので残念には残念。どうしても必要で持って行ったのか、販売目的で持って行ったのかというところなんですけど。持っていかれたのをいまさらしょうがないのかなというふうに諦めざるを得ない」
警察は窃盗事件として捜査するとともに、農作物を管理する際は防犯カメラの設置や施錠を徹底するよう呼びかけています。