液状化の対策工事について、新潟市は維持管理費の一部の負担を住民に求める方針です。



10日に開かれた2回目の住民説明会では住民負担をめぐり意見や質問が相次ぎました。



新潟市西区で開かれた2回目の住民説明会。



市が進める液状化対策工事の住民負担について、中原市長はあらためて次のように説明しました。



【新潟市 中原市長】

「公平性の観点から住民の皆さまのご負担はあるものの、負担金があまりにも高ければ事業実施そのものが困難になることが予想されるため、可能な限り負担軽減が図られるよう努めたところです」





市は能登半島地震で被害が大きかった西区と江南区の一部地域を対象に街区単位での対策工事を検討しています。土地所有者全員の同意を前提とした上で、維持管理費として「50坪あたり30年でおよそ26万円」の負担を住民に求める方針です。その後、生活保護の受給世帯など支払いが困難な世帯については全額を免除するなど減免措置をとる方針を示しましたが、説明会では「全員の負担をゼロにしようと検討はしたのか」など、住民負担をめぐる意見や質問が相次ぎました。＜住民は＞「全額払う人と払わない人、不公平さがやっぱり出るんじゃないかなということですね。（100％）合意はできないんじゃないかなと思いますけど」「こちらの要望が全然受け入れられないような気がして堂々めぐりですよね。将来、息子に土地を受け継ぐにも不安ですね」市は今後、自治会ごとに説明会を行い、意向確認のためのアンケート調査を始める予定です。