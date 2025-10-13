オープン1周年のルタオで記念スイーツ販売中（小樽市）
2025年10月1日（水）から、オープン1周年を迎えた『ルタオ運河プラザ店』にて、感謝を込めた2種の新作スイーツが販売中です。画像：株式会社ケイシイシイ
小樽運河の目の前に位置する『ルタオ運河プラザ店』は、歴史的建造物を改装したノスタルジックな空間が人気で、地元の方から、国内外の観光客まで、多くの人でにいつも賑わっています。
そんな『ルタオ運河プラザ店』が、2025年10月11日（土）にオープン1周年を迎えました！ 1周年を記念し、2つのスイーツが販売されています。
『小樽運河ブリュレバウム』は、小樽の風景のパッケージに包まれた、『ルタオ運河プラザ店』限定バウムです。
ツヤっと煌めくキャラメリゼはシャリっとした食感が心地よく、メープルとバターの風味が生地の優しい甘さを引き立て、上品な味わいを楽しむことができます。
【商品詳細】
小樽運河ブリュレバウム
価格：2,300円
サイズ：直径 約12.5cm
『イルマージュ』は、『ルタオ』が挑戦する“新しい形”の期間限定チーズケーキ。
さっくりサブレに2種のクリームチーズを使ったベイクドチーズを重ね、一体感のあるまろやかな味わいに。香り豊かなビート糖のクランブルがアクセントの、上品な仕上がりになっています。12月末までの期間限定での販売です。（予定）
【商品詳細】
イルマージュ
価格：3個入 2,160円、単品 720円
※単品は一番庫テイクアウトコーナーにて販売
ルタオ運河プラザ店
住所：北海道小樽市色内2丁目1-20
電話番号：0120-31-4521（9:00～18:00）
※店舗直通ではありません。ルタオのお問い合わせダイヤルに繋がります
営業時間：
【一番庫】
フリースペース 10:00～22:00
テイクアウトコーナー 10:00～22:00（l.o.21:00 ）
バーコーナー 13:00～22:00（l.o.21:00 ）
※パルフェ、カクテルは18時～
※バーはワンオーダー制です
【二番庫】
SHOP 10:00～18:00
【三番庫】
CAFE 10:00～18:00（l.o.17:30 ）
フード提供時間 11:00～14:00
1周年の記念スイーツは、お客様や地域の方々との“ご縁（えん）”がこれからも円満に続くようにという願いが込められて、円い形が特徴のスイーツになったそうです◎
小樽の定番スポットとなった『ルタオ運河プラザ店』で、ぜひ味わってみてくださいね！文／北海道Likers
【画像・参考】【ルタオ運河プラザ店、10月をもちまして1周年を迎えます。】記念菓『小樽運河ブリュレバウム』など、感謝を込めた2種の新作スイーツを10月1日より発売。 - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。