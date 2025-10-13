2025年10月1日（水）から、オープン1周年を迎えた『ルタオ運河プラザ店』にて、感謝を込めた2種の新作スイーツが販売中です。

小樽運河の目の前に位置する『ルタオ運河プラザ店』は、歴史的建造物を改装したノスタルジックな空間が人気で、地元の方から、国内外の観光客まで、多くの人でにいつも賑わっています。

そんな『ルタオ運河プラザ店』が、2025年10月11日（土）にオープン1周年を迎えました！ 1周年を記念し、2つのスイーツが販売されています。

『小樽運河ブリュレバウム』は、小樽の風景のパッケージに包まれた、『ルタオ運河プラザ店』限定バウムです。

ツヤっと煌めくキャラメリゼはシャリっとした食感が心地よく、メープルとバターの風味が生地の優しい甘さを引き立て、上品な味わいを楽しむことができます。

【商品詳細】

小樽運河ブリュレバウム

価格：2,300円

サイズ：直径 約12.5cm

『イルマージュ』は、『ルタオ』が挑戦する“新しい形”の期間限定チーズケーキ。

さっくりサブレに2種のクリームチーズを使ったベイクドチーズを重ね、一体感のあるまろやかな味わいに。香り豊かなビート糖のクランブルがアクセントの、上品な仕上がりになっています。12月末までの期間限定での販売です。（予定）

【商品詳細】

イルマージュ

価格：3個入 2,160円、単品 720円

※単品は一番庫テイクアウトコーナーにて販売

詳細情報

ルタオ運河プラザ店

住所：北海道小樽市色内2丁目1-20

電話番号：0120-31-4521（9:00～18:00）

※店舗直通ではありません。ルタオのお問い合わせダイヤルに繋がります

営業時間：

【一番庫】

フリースペース 10:00～22:00

テイクアウトコーナー 10:00～22:00（l.o.21:00 ）

バーコーナー 13:00～22:00（l.o.21:00 ）

※パルフェ、カクテルは18時～

※バーはワンオーダー制です

【二番庫】

SHOP 10:00～18:00

【三番庫】

CAFE 10:00～18:00（l.o.17:30 ）

フード提供時間 11:00～14:00

北海道Likers編集部のひとこと

1周年の記念スイーツは、お客様や地域の方々との“ご縁（えん）”がこれからも円満に続くようにという願いが込められて、円い形が特徴のスイーツになったそうです◎

小樽の定番スポットとなった『ルタオ運河プラザ店』で、ぜひ味わってみてくださいね！

文／北海道Likers

