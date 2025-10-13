ITZY、日本初大型ファンミ完走 全18曲圧巻パフォーマンス＆近距離ファンサで魅了
【モデルプレス＝2025/10/13】5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）による日本初の大型ファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”」が10月11日・12日・13日の3日間にわたり、東京・国立代々木第一体育館にて開催された。
【写真】ITZY、大胆衣装で美ウエスト＆美脚披露
約1年半ぶりの日本単独公演のため、待ちわびたファンの熱気で会場は熱を帯びていた。観客が息を呑んで見つめる中、オープニングはITZYの代表曲「ICY」からスタート。チェックの衣装に身を包んだメンバーが姿を現すと歓声が起きた。続けて人気曲「SNEAKERS」を披露し、ファンの掛け声も加わり、会場のボルテージは早くも最高潮に達した。
このファンミーティングは“放送局”をコンセプトに、「ON AIR」のランプが点灯すると、MIDZY（ファンの名称）の望むすべてを見せる意味が込められている。メンバーはカメラ監督やスタイリストなどを扮して“放送”を進行。完璧なパフォーマンスから一転、トークコーナーは和やかな雰囲気で進行。通称“魔の7年”といわれるタームを乗り越え再契約を締結したITZYならではの、メンバー同士の固い絆も垣間見えた。
10月8日にリリースしたJAPAN 2nd Album『Collector』からリードトラック「ROCK & ROLL」を披露。イントロで歓声が起こり、メンバーの名前を呼ぶ掛け声の大合唱が巻き起こった。自分のスタイルで突き進む様をロックンロール精神で表現し、力強いパフォーマンスを披露。ダンサーも登場し、迫力あるステージを展開。日本オリジナル曲「RINGO」を情熱的に歌い、ステージを畳みかけた。その後、5人それぞれの魅力が詰まったソロステージを披露した。
続いて、公式SNSで事前に受け付けたMIDZYの願いごとをかなえるコーナーを実施。笑いが絶えない和やかな時間を演出した。
再びライブパートでは、ITZY5人の絆を表現した「Girls Wil Be Girls」で息のそろったシンクロダンスを披露。「In the morning」を披露し本編を終了。その後のアンコールでは「Psychic Lover」でアリーナ客席に降り、端から端まで走りながらファンサービスを行い、圧巻のパフォーマンスで魅了した。
最後の挨拶では、YEJI（イェジ）が「今日みたいな日が増えると思ったらもっとワクワクして幸せになりそうだ」、LIA（リア）が「久しぶりのMIDZYがたくさんいる場所で応援と愛を感じて幸せだ」、RYUJIN（リュジン）が「再契約をしたのでこれからもっとかっこいい姿を見せる」、CHAERYEONG（チェリョン）が「いつも遠くから応援してくれるMIDZY本当にありがとう」、YUNAが「これからもお互いを愛して支えていこう」と、海を越えて応援し力を与えてくれるMIDZYへの感謝を伝え、5人はステージを降りた。
アンコールを含め2時間半を超え、全18曲を披露したボリュームたっぷりのファンミーティングは、参加者の誰もが勇気づけられ、自信がわいてくる圧巻のパフォーマンスとなった。（modelpress編集部）
