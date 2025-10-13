可愛い『新作』みーーーっけ！【サーティワン】今食べたい「映えサンデー」って？

【サーティーワン】からハロウィンシーズンにぴったりな「新作アイス」が登場！ 食べるのがもったいなくなるほどかわいい「映えサンデー」と、今しか食べられない「限定フレーバー」をご紹介します。10/1～10/31までの期間限定なので、気になる人はお早めに！

ビジュに惹かれる！ クリームもりもりサンデー

@ftn_picsレポーターHaruさんが「猫好きにはたまらーーーん」「可愛さ120点」と大興奮のこちらは「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」。お好みのアイスの上にホイップクリームをトッピング。カラースプレーでデコレーションをして、ココアビスケットも飾り付けられています。肉球のチョコレートもポイント。値段は\560（税込）です。

秋らしさ満載のスイートポテトサンデー

秋を感じる限定サンデーを食べたいなら、こちらの「カラメルスイートポテトにゃんデー」がおすすめ。ダブルのアイスの上にホイップクリームをトッピング。ほくほくのスイートポテトや芋けんぴ・カラメルソースなど秋にぴったりなデコレーションで仕上げています。カップやピックにも黒猫がデザインされていて、かわいさ & ハロウィンっぽさにうっとり。お芋好きは要チェックです。\760（税込）。

秋だけの味！ さつまいもとバターのアイス

レポーターHaruさんが「カラメルスイートポテトにゃんデー」に選んだアイスは、今年のハロウィンフレーバー「月夜のおさつバター 黒ごま入り」です。満月の上に黒猫が残した足跡をイメージして、さつまいも風味の黄色いアイスとほんのり塩気のあるバター風味リボンを合わせています。さらに、カリカリの黒ごまクリスプをプラスすることで食感も楽しめるぜいたくな1品に。なくなり次第終了のため、早めのチェックがおすすめです。

パーティにも◎ ハロウィンサンデー

ハロウィン感満載のオレンジのカップにキュートな仮装をした動物のチョコレートをのせた「にゃろうぃん ハッピーフレンズ」。チョコはきょうりゅう・ぱんだ・うさぎ・ぺんぎんと、ハロウィン限定のくろねこから選べます。手軽にハロウィン気分が味わえそう。値段は\450（税込）です。

