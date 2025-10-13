学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日午後１時５分スタート、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）で、２年ぶり６度目の王座奪還を目指した駒大は５位だった。Ｖ候補の一角とされていたが、優勝争いに絡めなかった。

１区の谷中晴（２年）が区間２位と好走し、２区の帰山侑大（４年）も区間２位。ただ、３区の桑田駿介（２年）が区間９位と苦戦して順位を７位に下げた。

勝負の後半。４区は出雲市出身の伊藤蒼唯（あおい、４年）が地元の大声援を受けて区間２位と意地の走り。大学駅伝デビューとなった菅谷希弥（２年）は区間８位、最終６区の主将の山川拓馬（４年）は区間２位と粘ったが、大きく巻き返すことはできなかった。山川は「５番って正直、悔しい。今のチーム状況で、４年生がうまくカバーするというのも大事だったと思いますが、その中で一人も区間賞がとれていない」と悔しさをにじませた。

約３週間後の全日本大学駅伝へ、気持ちを切り替えて調整を進めていく。山川は昨年の全日本大学駅伝で最終８区を走り、５７分０９秒の区間賞を獲得。１９９５年に早大の渡辺康幸がマークした日本人区間最高タイムの５６分５９秒にはわずかに届かなかったが、タスキを受けた時点で２分以上あった青学大との差をひっくり返す激走で、チームの２位に貢献した。

今回の出雲駅伝にはエントリーしなかったエースの佐藤圭汰（４年）も全日本には登録済み。「３冠はできませんでしたが、２冠はしに行くという気持ちを忘れずにやっていく」と山川。「駒沢は全日本との相性が良い。今年も、ゲームを変えられたらなって思っています」と頼もしく話した。

この後、駒大の６人は、出雲ドームから宿泊地までの約３キロをクールダウンを兼ねて走って帰っていった。