HANA、新曲「My Body」MVで“新しい表情” MOMOKAが作詞に参加 “セルフラブ”のメッセージ
7人組ガールズグループ・HANAが、新曲「My Body」をきょう13日に配信リリースし、午後9時には新しい表情が見られるMusic Video（以下、MV）が公開された。
【動画】“新しい表情”も！HANAの新曲「My Body」MV
「My Body」は、作詞には前作と同様にMOMOKAが参加しており、“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”といったメッセージが込められている。自分自身を大切にする、あたりまえだけど忘れてしまいがちな、セルフラブの気持ちを思い出させる楽曲に仕上がっている。サビに登場する“君のためじゃない my body”という印象的かつパワフルなフレーズは、大きくリスナーの心をつかむ。
MVは、ビビッドなカラーリングに包まれたメンバーが数々の魅力的なロケーションの中で縦横無尽にパフォーマンスをする内容となっている。メンバーのナチュラルな表情が見られるカットも収録されており、ありのままの自分を大切にするといった精神性が随所に詰め込まれている。これまで多様な個性や魅力を放ってきたHANAだからこそ打ち出せる新たな表現に挑戦している。
