元ウェストハムのマイケル・アントニオ photo/Getty Images

写真拡大

恵まれた体格を生かして、近年のウェストハムを支えていたマイケル・アントニオ。得点力とキープ力のあるCFで、21-22シーズンにはプレミアリーグで10ゴール8アシストの素晴らしい数字を残している。

しかし、2024年12月、交通事故に遭い足を骨折。残りのシーズンは欠場となり、今年の8月に契約満了でクラブを去っている。

現在は復帰に向けて地元であるブレントフォードでトレーニングを行っていると、『BBC』が報じている。

『THE Sun』によると、アントニオが事故を起こした際に乗車していたフェラーリがオークションサイトであるeBayに売りに出されているようだ。価格は4万ポンド(797万円)、元値となる26万ポンド(5185万円)の半分以下の金額となっている。

そんなアントニオは現在フェラーリではなく、ミニバンを運転しているようだ。