昨季はトッテナムでヨーロッパリーグのタイトルを手にしたアンジェ・ポステコグルーだが、2025年は指導者生活の中でもかなり苦しい1年となっているのではないか。



トッテナムではプレミアリーグで全く結果が出ず、ELのタイトルを手にしながら最終的にはシーズン終了後に解任。さらに9月からはノッティンガム・フォレストの指揮官に就任したが、2分5敗と未だ勝利がない。



すでにノッティンガムでも解任論が浮上していて、ここでも解任となれば1年に2度も解任処分を受けることになる。ポステコグルーにとっても屈辱的だろう。





情報サイト『Transfermarkt』は2025年に欧州5大リーグで最も黒星が多かった指揮官を紹介しているが、ポステコグルーが最多の21敗だ。2位はジローナ指揮官ミチェルで18敗、10位にはマンチェスター・ユナイテッド指揮官ルベン・アモリムが15敗で入っている。アモリムもマンUで厳しい批判を浴びているが、ポステコグルーはそれ以上に黒星の数が多い。ノッティンガムは昨季ヌーノ・エスピリト・サントの下で堅守速攻をベースに結果を出してきただけに、全くスタイルが異なるポステコグルーがシーズン途中から指揮官を務めるのは厳しかったかもしれない。このままノッティンガムでも失敗となれば、ポステコグルーの評価にはかなりの傷がつくことになるだろう。