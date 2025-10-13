3人組ガールズロックバンドの「ЯeaL（りある）」のメンバー・FumihaとAikaが脱退することを13日、同バンドのXで発表した。残るメンバーはRyokoだけとなったが、今後もバンド名を存続して活動していくとした。

「ЯeaLから大切なお知らせ」として文書の画像を投稿。文書は最後の1人となってしまったRyokoの署名で「突然の報告になってしまいますがメンバーのFumihaとAikaが、2025年10月13日をもって『ЯeaL』を脱退することになりました」と発表した。

2012年に結成し、2016年に現役女子高生バンドとしてメジャーデビュー。結成から13年「これまで一緒に音楽を作り、たくさんの時間を過ごしてきた大切な仲間の脱退は、私にとって、とても大きな決断でした」とし「ですが、それぞれが自分の道を進むための前向きな選択です」と伝えた。

また「このような形での突然の発表になってしまったこと、そして発表時にライブを通して直接皆さまにお伝えし、感謝の気持ちを届けられなかったこと、本当に深く申し訳なく思っています」と謝罪の気持ちを記した。

「今まで支えてくれたすべての皆さまに、心から感謝します」とし「これからはFumihaとAikaの新しい挑戦を温かく見守っていただけるとうれしいです」と呼びかけ「どのような形になっても『ЯeaL』として『私』として、これからも音楽を続けていきます」と同バンドの名前は存続していくとした。

「皆さまの中には不安を感じる方も沢山いらっしゃると思いますが、これからの『ЯeaL』の活動を通じて1つ1つ音楽で示していければと思っています」とし「また、12月6日に予定しているワンマンライブにつきましては、サポートメンバーを迎え、予定通り開催いたします」とした。

そして「1人で立つことに不安がないわけではありませんがそれでも皆さまの光になれるよう、私なりに精一杯を全力で届けます。どうか今後とも『ЯeaL』をよろしくお願いいたします」としている。