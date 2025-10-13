戦後の劇画界で活躍し、海外にも多くのファンを持つ劇画家のバロン吉元さん（８４）が約２０年ぶりの新作『あゝ、荒野』（ヒーローズ）を刊行した。

ボクシングにかける男たちを描いた寺山修司の同名小説が原作で、１９６０年代のむせかえるような時代の熱気と疾走感をよみがえらせている。（池田創）

寺山作品原作 新宿の町忠実に

「ドキドキすることが毎日あった、あの時代を描きたかった」。トレードマークのテンガロンハットをかぶり、にこやかに語った。

作品の着想のきっかけは１０年ほど前に古書店で手に取った寺山修司の『あゝ、荒野』に、写真家の森山大道さん撮影のスナップをあしらった本だったという。同作は吃音（きつおん）に悩む無口な「バリカン」と、無頼の生活を送る新次が、ボクサーの道を歩む物語だ。若者２人を取り巻く女性たちなどの人間模様を通して、６０年代の新宿を活写している。

「枕元の本棚に置いて、何度か読んでいるうちに、寺山のエキスが体の中に入ってきた。他の小説にはないようなユニークなキャラクターが多くて、これは劇画になるなと思った」

自身も若い頃は新宿の喧騒（けんそう）の中を歩き、仲間たちと酒をくみ交わした。「稼いだお金は全部出して、世の中に回転させることによって、コミュニケーションが広がった。何回始発で帰ったか分からない」と笑う。

執筆にあたり、背景や空気感にこだわり、当時の記憶を思い出しながら、町中の看板などを細かく描いたという。ＣＧを用いて背景を描くことが当たり前になり、効率化が進む現代の制作現場に対し、肌で感じた風景を描くこだわりを貫いている。

「寺山が路地に入って町を観察していたように、自分の足で歩いて見ることで、わくわくすることはたくさんある。自分の目で見て、その時の気持ちを思い起こして、背景を描くことが大事なんじゃないか」

満州（現中国東北部）生まれで、鹿児島県で育った。「幼い頃は壁に銃弾の痕があって、戦争の残骸がいっぱい残っているところで遊んでいた。自分は『廃虚派』だった」と語る。

「柔侠伝」で人気

高校時代から画家を志し、武蔵野美術大を中退後、先輩漫画家の横山まさみちのアシスタントを経て、義侠心（ぎきょうしん）にあふれる柔道家の姿を描いた「柔侠伝」シリーズで人気を得た。８０年代に渡米し、マーベル・コミックで活動した経験を持つ。今年は戦後８０年を記念して、リイド社トーチレーベルから、「昭和柔侠伝」が復刊予定だ。

８４歳となった今も町を出歩き、耳を澄ましている。「個人主義も過ぎ去って、組織的なものもバラバラになって、今の若者たちは何をやったらいいのか、分からないんじゃないか。静かすぎて、若者たちの声が聞こえてこない」と残念がる。

『あゝ、荒野』の店舗購入特典のカードには「竹のようにしなやかに 竹のように根を張って 竹のように弾もう」と記した。

「柔軟に物事を考えて、生きていくことが人生では大事。頭も鍛えられるしね」