“幼なじみコンビ”芸人が膵臓がん公表、治療専念のため休養
松竹芸能は10月11日、お笑いコンビ・セバスチャンの原田公志（39歳）が膵臓がんの治療のため、しばらくの間、休養すると発表した。
発表によると、「既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送『土曜はこれダネッ！』のスタジオについては相方の阿部健一が当面の間、出演させて頂きます」「コンビとして出演予定にしておりましたライブ・イベントにつきましては全て休演とさせて頂きます」とのこと。
そして「ファンの皆様、関係各所には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます」と報告を結んだ。
また、原田は自身のX（Twitter）で「皆さんご心配おかけして申し訳ありません。復帰目指してしっかり治します！」など、相方の阿部健一も「相方の原田が治療のためにしばらく休むことになりました。ただ本人は今のところ至って元気で普段通りキレまくってるんですぐにしっかり治して戻ってきてくれると思います！それまで阿部1人の活動も増えますが、皆さんよろしくお願い致します。。」などとつづっている。
セバスチャンは2009年に、小学校からの幼なじみの原田と阿部で結成した。
発表によると、「既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送『土曜はこれダネッ！』のスタジオについては相方の阿部健一が当面の間、出演させて頂きます」「コンビとして出演予定にしておりましたライブ・イベントにつきましては全て休演とさせて頂きます」とのこと。
また、原田は自身のX（Twitter）で「皆さんご心配おかけして申し訳ありません。復帰目指してしっかり治します！」など、相方の阿部健一も「相方の原田が治療のためにしばらく休むことになりました。ただ本人は今のところ至って元気で普段通りキレまくってるんですぐにしっかり治して戻ってきてくれると思います！それまで阿部1人の活動も増えますが、皆さんよろしくお願い致します。。」などとつづっている。
セバスチャンは2009年に、小学校からの幼なじみの原田と阿部で結成した。